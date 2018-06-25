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В ОПЕК договорились снизить мировые цены на нефть

В ОПЕК договорились снизить мировые цены на нефть

На саммите Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене страны-члены договорились увеличить объемы добычи нефти и таким образом снизить уровень мировых цен на нее.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В то же время, на саммите так и не достигли согласия по конкретным объемам добычи нефти, которые планируется сократить.

Кроме этого, по данным Bloomberg, России и Саудовской Аравии на саммите удалось закрепить за собой статус двух крупнейших экспортеров нефти в мире.

Также на саммите обсуждалась дальнейшая интеграция России в ОПЕК. Сейчас эта страна не является ее постоянным членом, поэтому не может прямо влиять на решения организации.

По материалам hromadske.tv
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