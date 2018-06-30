Скарабей: в Volvo представили бронемашину для военных XXI века

Французская оборонная компания Arquus (бывшая Renault Truck Defense, входит в состав группы Volvo) впервые представила информацию о разработанной легкой бронированной машине Scarabee с колесной формулой 4х4.

Arquus сообщила, что уже ведет заводские испытания первого построенного опытного образца Scarabee.

Данная машина разработана для замены в первую очередь известных легких бронеавтомобилей семейства Panhard VBL, соcтоящих на вооружении французской армии. Для замены этой техники французское министерство обороны планирует в перспективе начать программу VBAE (Véhicule blindé d’aide à l’engagement), которая должна стать частью второго этапа программы SCORPIO.

Однако в любом случае приобретение машин по этой программе французской армией будет возможно не ранее 2025 года, так что до того времени Arquus собирается продвигать Scarabee на экспортные рынки.

Характеристики Scarabee не раскрываются, однако заявляется, что машина оснащена гибридной силовой установкой с электроприводом.

Сообщается также, что машина может быть оснащена созданным Arquus перспективным легким дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-мм автоматической пушкой.