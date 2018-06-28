ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине

Кроссоверы — один из наиболее желаемых украинцами форматов автомобиля. Даже те, кто покупает седаны, не отказались бы и от SUV, если бы была возможность его приобрести. Ведь дороги у нас весьма посредственные, а ямы глубокие.

СМИ проанализировали предпочтения украинцев и отобрали самых популярных представителей данного типа авто.

У нас Nissan X-Trail продается с дизельным и бензиновым двигателями. Дизели идут исключительно с механической КПП, а с бензиновыми доступен вариатор. И хотя двухлитровую бензиновую версию можно взять и с МКПП, предпочтение отдают бесступенчатой трансмиссии.

Эта модель популярна у нас еще с первого поколения, которое когда-то даже выпускали в Украине. Нынешний вариант более дорогой и премиальный. Машину предлагают с бензиновым и дизельным мотором, оба объема 2 литра. Турбодизель выдает 185 лошадиных сил, а бензиновый «атмосферник» — 155.

Еще один Ниссан, компактный собрат X-Trail. И достаточно бюджетный, цены стартуют от $19 000. То, что в Украине не предлагают Кашкай с популярным в последнее время дизелем,не мешает машине хорошо продаваться. Предлагается 1,2-литровый турбомотор на 115 лошадиных сил или двухлитровый агрегат на 144 «лошадки».

Один из самых популярных кроссоверов еще с тех пор, как первое поколение вышло на наш рынок. Благодаря удачной геометрии, трансмиссии и подвеске полноприводный вариант на легком бездорожье не уступит полноценным внедорожникам. В новом поколении машина стала симпатичнее, улучшились материалы отделки, шумоизоляция. А надежность и проходимость никуда не делись.

Несмотря на то, что это далеко не самая молодая модель, а полный привод вы получаете только в одной из комплектаций, машина у нас феноменально популярна. Сказываются имидж Toyota как надежной марки и адекватный ценник. В линейке моторов есть бензиновые и дизельные агрегаты, но это тот случай, когда чаще выбирают бензин.