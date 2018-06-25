Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс гривны по всем спектрам рынка в среднем повысился на 20-30 копеек, но уже в пятницу стабилизировался и снизился до отметки начала недели.

Евро в обменниках и дальше продолжает снижаться до уровней 30 гривен.

Межбанк за прошлую неделю просел до цен в 26.10 гривен с отметки в 26.20.

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Курс НБУ снизился до отметки в 26.20 с пиковых значений в 26.40.

Динамика наличного курса сопровождалась похожей активностью. В целом котировки снизились до отметки в 26,10.

Евро за этот же период подешевел к гривне до 30.40.

“Негативная тенденция отражается на снижении его цены. Так, уже более 5 недель евро падает на мировых рынках, что и давит на его курс в наших обменниках. На этой неделе данная тенденция будет продолжаться. В случае с долларом не стоит ожидать существенного изменения цены. Котировки, как и раньше, останутся в узком диапазоне 26.00- 26.20 гривен за доллар”, – говорит Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

С его слов, до конца августа гривна может укрепиться еще на несколько десятков копеек и достигнуть минимумов прошлого года, на уровне в 25.50.