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Сингапур потратил на организацию встречи Трампа и Ким Чен Ына $12 млн

Сингапур потратил на организацию встречи Трампа и Ким Чен Ына $12 млн

Власти Сингапура опубликовали данные о расходах на организацию встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня.

Как сообщает агентство Reuters, по данным Министерства иностранных дел Сингапура, власти потратили лишь $12 млн.

Призыв обнародовать официальные данные прозвучал после того, как премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун некоторое время назад высказал мнение, что сумма расходов составила около 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн).

Эти цифры вызвали критику со стороны общественности, в первую очередь в социальных сетях.

Приводя официальные данные о расходах, Министерство иностранных дел Сингапура пояснило, что основная часть средств была потрачена на обеспечение безопасности обоих лидеров. Более подробных данных министерство не сообщает.

По материалам reuters.com
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