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Стало известно, когда шахтерам выплатят долги по зарплате

Стало известно, когда шахтерам выплатят долги по зарплате

До конца 2018 года правительство обещает решить вопрос задолженности по заработной плате перед работниками государственных угледобывающих шахт при условии поддержки бюджетного комитета и парламента.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

По его словам, в решении данного вопроса необходимо заручиться поддержкой бюджетного комитета и парламента. Если это произойдет, говорит Корзун, то уже к концу текущего года задолженность перед шахтерами будет полностью погашена. Корзун отметил, что на прошлой неделе премьер-министр поручил Минфину и Минэнергоугля наработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что причиной возникновения задолженности по зарплате является разница цены на добытый уголь на госшахтах и цены его продажи.

“Условно говоря, если уголь стоит 2,5 тысячи гривен, то уголь, добытый на госшахтах, стоит 15 тысяч гривен. В этом возникает разница и начинают страдать украинские шахтеры”, – отметил глава правительства.

По материалам УБР
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