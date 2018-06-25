Стало известно, когда шахтерам выплатят долги по зарплате

До конца 2018 года правительство обещает решить вопрос задолженности по заработной плате перед работниками государственных угледобывающих шахт при условии поддержки бюджетного комитета и парламента.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

По его словам, в решении данного вопроса необходимо заручиться поддержкой бюджетного комитета и парламента. Если это произойдет, говорит Корзун, то уже к концу текущего года задолженность перед шахтерами будет полностью погашена. Корзун отметил, что на прошлой неделе премьер-министр поручил Минфину и Минэнергоугля наработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что причиной возникновения задолженности по зарплате является разница цены на добытый уголь на госшахтах и цены его продажи.

“Условно говоря, если уголь стоит 2,5 тысячи гривен, то уголь, добытый на госшахтах, стоит 15 тысяч гривен. В этом возникает разница и начинают страдать украинские шахтеры”, – отметил глава правительства.