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Каким двигателям отдают предпочтение украинцы

Каким двигателям отдают предпочтение украинцы

Ассоциация «Укравтопром» подвела статистику первых пяти месяцев года — с января по май — и определила, какие же авто нравятся нашим соотечественникам.

Так, украинцы купили почти равное количество новых и б/у автомобилей — 33 и 32,9 тыс. соответственно.

Большинство впервые зарегистрированных автомобилей оборудованы дизельным двигателем — таких 49%. Этому поспособствовали «дизельгейтные» Фольксвагены и Ауди на рынке новых авто и Рено Меган — на рынке б/у — их в основном завозят с удачным дизелем объемом 1,5. Таких машин завезли 3608 штук.

Бензиновые машины составили 42% рынка, а самая популярная модель — Toyota Camry, на которую с выходом нового поколения просто бешеный спрос.

5% автомобилей оборудованы биотопливной системой газ/бензин. Самый продаваемый автомобиль с ГБОHYUNDAI Tucson (199 ед.).

Электромобили составили чуть меньше 2 процентов рынка. В лидерах по-прежнему Nissan Leaf, который приобрели 984 украинца.

Остальное — гибриды. Среди них безоговорочным лидером стала Toyota RAV-4, она нашла 395 покупателей.

По материалам autonews.ua
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