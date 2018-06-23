Житель Прикарпатья с топором в руках напал на банкомат

В городе Рогатин Ивано-Франковской области работники одного из банковских учреждений сообщили в полицию о том, что один из клиентов разбил топором банкомат, пишет “Сегодня”.

“Как оказалось, 40-летний житель района пришел в банковское учреждение, чтобы взять кредитную ссуду, однако ему отказали. Услышав категоричный ответ, возмущенный мужчина выразил несогласие с условиями оформления кредита. Взяв из собственного автомобиля топор, он разбил им банкомат. Вооруженного злоумышленника задержала следственно-оперативная группа”, – сообщают в полиции.

Действия задержанного квалифицированы как “хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом”.

Согласно санкции статьи, ему грозит ответственность в виде штрафа, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится следствие.