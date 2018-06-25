Украина и Польша хотят запустить поезд Львов-Люблин

Министры инфраструктуры Польши и Украины договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного соединения между Люблином и Львовом.

Об этом сообщает сайт МИУ.

“До осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов”, – сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие транспортного коридора Via Carpatia, а также интеграцию национальной транспортной сети в коридоры TEN-T.