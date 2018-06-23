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22 тыс. облачных сервисов уязвимы к кибератакам

22 тыс. облачных сервисов уязвимы к кибератакам

Эксперты по безопасности из компании Lacework обнаружили 22 тыс. облачных сервисов, уязвимых к кибератакам.

Проблема заключается в отсутствии защиты в системах управления контейнерами и API-интерфесами. В частности, речь идет о системах Kubernetes, Mesos Marathon, Swagger API UI, Red Hat Openshift и Docker Swarm.

По словам специалистов, выявленные системы не защищены межсетевым экраном. Помимо этого, в них не ограничено использование частных виртуальных сетей (VPN).

Таким образом злоумышленники могут обнаружить уязвимые системы с помощью инструментов для тестирования на проникновение и IoT-поисковиков.

Из 22 672 систем управления контейнерами, в 305 отсутствовала парольная защита. Кроме того, 38 серверов Kubernetes использовали неаутентифицированную службу проверки безопасности healthz. Более 95% систем были размещены на инфраструктуре web-сервисов от компании Amazon.

По материалам internetua.com
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