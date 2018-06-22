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SpaceX получила контракт на запуск секретного военного спутника на $130 млн

SpaceX получила контракт на запуск секретного военного спутника на $130 млн

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт на запуск секретного военного спутника с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Стоимость контракта – 130 миллионов долларов.

Запуск другой подобной ракеты Delta IV Heavy от United Launch Alliance -компании-конкурента SpaceX – обошелся бы военным в $350 млн, сообщил сайт spacenews.com.

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Старт военного спутника анонсирован на 2020 год. Отмечается, что его запустят с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Источник подчеркнул, что военные завершили процедуру сертификации мощной ракеты-носителя Falcon Heavy. Это говорит о готовности ракет для запуска в космос.

К слову, впервые космический аппарат Falcon Heavy SpaceX протестировали в начале февраля этого года. Во время запуска ракета вывела на гелиоцентрическую орбиту личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster вишневого цвета.

По материалам Обозреватель
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