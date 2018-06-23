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Tesla обновил антиугонный режим скорости авто

Tesla обновил антиугонный режим скорости авто

У автомобилей Tesla есть режим, ограничивающий максимальную скорость на отметке в 112 км/ч. Режим необходим в случае, когда вы передаёте ключи от машины сотрудникам отеля, чтобы авто припарковали.

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Теперь же Tesla дала возможность владельцам машин посредством фирменного приложения удалённо ограничивать максимальную скорость автомобиля без активации режима Valet Mode.

Это может пригодиться, к примеру, если вы захотите дать машину жене или ребёнку, у которых опыт вождения не очень большой.

Ограничить максимальную скорость можно в пределах 80-145 км/ч. В теории этой функцией также можно воспользоваться, если автомобиль угнали.

По материалам Hubs
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