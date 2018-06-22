Tesla закрывает часть бизнеса - СМИ

Компания Tesla Илона Маска планирует свернуть часть бизнеса по производству и установке солнечных батарей. Об этом пишет Reuters.

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Издание ссылается на документы компании, а также инсайдеров. По предварительной информации, сокращение коснется более десятка филиалов компании, расположенных в девяти штатах США.

Все эти подразделения специализируются на панелях солнечной энергии. Известно, что в настоящее время у SolarCity, дочерней компании Tesla, около 60 филиалов.

Ранее сообщалось, что Tesla намерена провести массовые увольнения для сокращения расходов.