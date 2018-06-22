Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2400 0

Tesla закрывает часть бизнеса - СМИ

Tesla закрывает часть бизнеса - СМИ

Компания Tesla Илона Маска планирует свернуть часть бизнеса по производству и установке солнечных батарей. Об этом пишет Reuters.

Читайте также: Проезд в метро – $25: Маск построит в США самые быстрые поезда

Издание ссылается на документы компании, а также инсайдеров. По предварительной информации, сокращение коснется более десятка филиалов компании, расположенных в девяти штатах США.

Все эти подразделения специализируются на панелях солнечной энергии. Известно, что в настоящее время у SolarCity, дочерней компании Tesla, около 60 филиалов.

Ранее сообщалось, что Tesla намерена провести массовые увольнения для сокращения расходов.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018