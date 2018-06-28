ТОП-5 лучших автомобилей, которые появятся в 2019-2020 годах

В ближайшие годы автолюбителей ожидает много интересных новинок. Предлагаем вашему вниманию 10 самых лучших новых моделей автомобилей, которые появятся в 2019-2020 годах.

Alfa Romeo GTV

Концерн FCA в рамках своей пятилетней стратегии развития планирует разработать и выпустить на рынок несколько новых моделей – спорткаров и кроссоверов. Среди них будет и гибридное купе GTV, которое построят на базе Alfa Romeo Giulia текущего поколения. Общая мощность его гибридной силовой установки составит 600 л.с. Точная дата появления GTV пока не известна.

Apple iMaybe

Apple когда-то планировал создать беспилотный автомобиль, Project Titan, но потом этот проект был закрыт. Тем не менее, Apple до сих пор разрабатывает технологию автономного вождения. Она будет внедрена в футуристическом автомобиле Apple iMaybe. Про iMaybe объявили два года назад. Утверждалось, что он появится в 2020 году. К сожалению, с тех пор больше о нем ничего не слышно. Не исключено, что Apple закроет и этот проект, но мы пока не теряем надежду.

Audi Sport EV

Audi Sport, суб-бренд Audi, недавно объявил о том, что он в 2020 году начнет продавать электрический Audi Sport EV. Прекрасная новость. Жаль только, что больше об этой новинке ничего не было сказано. Это точно не будет кроссовер, так как Audi сказал, что он появится позже. Значит, речь идет про седан, купе или хэтчбек.

BMW i4

В конце 2019 года начнутся продажи электрического BMW i4. Это будет первый полностью электрический BMW для массового покупателя. Его построят на базе концепта Vision Dynamics. На одной подзарядке батареи i4 сможет проехать 700 км.

Genesis GV80

В 2019-2021 годах Genesis планирует вывести на рынок три новых кроссовера. Первым из них появится среднеразмерный Genesis GV80 – в начале 2019 года. Его дизайн не будет слишком отличаться от концепта, показанного в нынешнем году на автосалоне в Детройте. После него автолюбителям предложат кроссовер GV70, который создадут на базе седана G70. Про третью модель пока ничего не известно.