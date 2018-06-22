Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 163 0

ЕС готов помочь Украине закрыть опасные шахты

ЕС готов помочь Украине закрыть опасные шахты

Евросоюз готов сотрудничать с Украиной с целью снижения рисков в сфере энергетики, в частности, относительно закрытия отработанных и опасных угольных шахт.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович на международной конференции высокого уровня по развитию сектора электроэнергетики Украины в пятницу в Брюсселе.

«Я приветствую задачу Украины по декарбонизации своей экономики, что включено в стратегии до 2035 года. Это означает осторожный подход к решению проблемных вопросов в угольной промышленности, включая закрытие неэффективных и опасных угольных шахт. Это еще одна сфера, где ЕС может помочь», – заявил вице-президент Еврокомиссии.

Он отметил, что ЕС имеет позитивный опыт в этой сфере, который основывается, в частности, на решении проблемы закрытия шахт в Бельгии и в Великобритании.

Шефчович также поздравил и положительно оценил тесное сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере энергоэффективности.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018