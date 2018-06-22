В Украине может измениться тариф на газ

Украина может перейти с импорта на экспорт газа уже в ближайшие несколько лет. В таком случае тариф на голубое топливо снизится на 20-30%.

Об этом во время “Часа вопросов к правительству” заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“Моя цель – сделать так, чтобы мы рассчитались со всеми долгами. Если говорить о том, когда мы сможем самостоятельно, без постороннего влияния формировать цену на газ внутри страны, то это произойдет тогда, когда мы из страны-импортера, которая закупает газ, станем страной-экспортером. Мы сейчас идем к тому, чтобы стать страной-экспортером, а это означает на 20-30% понизить цену на газ”, – заявил премьер.

Также Владимир Гройсман отметил, что в промышленности цены на газ не регулируются и на сегодня они равны 10 тыс. грн.

“Мы работаем над тем, чтобы выработать справедливую формулу, чтобы для украинцев оплата газа была реальной. Это можно сделать через механизм адекватной цены, либо же путем адресной поддержки”, – отметил Гройсман.

Глава правительства заявил, что цена на газ – это очень сложный вопрос, и он думает, что любой, кто сидел бы на его месте, сегодня столкнулся бы с той же самой проблемой.

“Дело в том, что с 2005 по 2013 год правительство Украины взяло в долг 50 млрд долл. За эти 50 млрд долл. В этом году мы только за обслуживание должны будем отдать 5 млрд долл. В течение последующих 5 лет мы будем должны отдать 33 млрд долл. Мы должны выходить за рамки украинской финансовой системы для того, чтобы брать в долг ресурсы, перекредитовываться, уменьшать суммы на их обслуживание”, – добавил премьер.