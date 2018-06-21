Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 379 0

Названа максимальная цена, по которой потребители покупали газ в мае

Названа максимальная цена, по которой потребители покупали газ в мае

В мае 2018 года максимальная цена газа, по которой потребители (не льготники) покупали газ в мае, составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

“Максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, не подпадающих под действие Положения о ВСО, в мае 2018 года составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)”, – говорится в сообщении.

Напомним, по словам вице-премьера Геннадий Зубко, цена газа для населения в новом отопительном сезоне будет зависеть от результатов переговоров Минэнергоугля и “Нафтогаза” о продлении действия ВСО для компании.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018