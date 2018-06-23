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Корея усиливает регулирование Крипто из-за взломов бирж

Корея усиливает регулирование Крипто из-за взломов бирж

После нескольких взломов криптобирж правительство Южной Кореи сообщило что собирается усилить нормативную базу для обмена криптовалютами. Уже представлен законопроект, который налагает несколько новых обязательств на местные криптобиржи.

Чой Чон-ку, председатель главного финансового регулятора страны, комиссии по финансовым услугам (FSC), прокомментировал новости о Bithumb следующими словами: “Чтобы избежать повторения инцидентов, нам необходимо сделать транзакционную систему [криптовалют] стабильной и усилить защиту трейдеров”.

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Информационное агентство Newspim пишет, что «криптовалютные обмены в настоящее время находятся в слепой зоне корейских регулирующих органов», добавляя, что «биржи будут контролироваться финансовыми органами через систему отчетов».

В публикации также говорится, что «принятие новых мер блокирует отмывание денег через криптобиржи и улучшит работу крипто-компаний с коммерческими банками».

Сын Сун-эун, директор отдела планирования и сотрудничества FSA, сказал: “Мы не могли позволить криптобиржам стать очагом отмывания денег”.

Представитель FIU Ким Джи-ун прокомментировал: Штраф будет взиматься в размере 30 миллионов вон [~ $27’000], если поставщик услуг, для работы с виртуальной валютой не проводит процесс проверки клиентов или не сообщит о подозрительных транзакциях.

По материалам Cryptellect
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