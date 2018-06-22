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Украинцы стали меньше ездить и больше летать

Украинцы стали меньше ездить и больше летать

Украинские перевозчики за первые 5 месяцев 2018 года (январь-май) сократили объем перевозки пассажиров на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 1,9 млрд чел.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

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При этом, пассажирооборот компаний за этот период составил 39,9 млрд пасс./км, что на 4,4% превышает итог пяти месяцев 2017 года.

Железнодорожным транспортом в январе-мае 2018 года воспользовались 63,1 млн пассажиров, что на 6,1% меньше, чем за январь-май 2017 года, тогда как услугами автомобильного транспорта – 806,5 млн пассажиров, или на 4,9% меньше.

Перевозка пассажиров водным транспортом возросла на 17,3% в сравнении с январем-маем 2017 года – до 100 тыс. чел.

Авиационный транспорт нарастил объемы пассажироперевозок на 17,8% – до 4,1 млн чел.

Кроме того, за январь-май 2018 года трамваями воспользовалось 290,3 млн пассажиров (+3,1%), троллейбусами – 442,9 млн (+0,3%), а метрополитеном – 302,2 млн пассажиров (+1,9%).

По материалам НВ
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