Польша и Дания определились с маршрутом будущего газопровода

Варшава и Копенгаген окончательно выбрали один из двух вариантов прокладки Балтийского газопровода (Baltic Pipe) с шельфа Норвежского моря до Польши.

Страны остановились на так называемом “северном” маршруте трубопровода, который будет пролегать через исключительную экономическую зону Швеции, а также датскую и польскую морские зоны.

Об этом сообщил в Варшаве уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“С весны 2020 года мы перейдем к новой фазе реализации проекта, то есть будем строить этот газопровод, чтобы с октября 2022 года по нему пошел первый газ из Норвегии в Польшу в соответствии с подписанными контрактами”,- сообщил Наимский.

По его словам, все разрешения на строительство газопровода будут получены в конце 2019 – начале 2020 года.

Наимский подчеркнул, что исполнитель проекта предложил трассу через датскую и польскую морские территории и исключительную экономическую зону Швеции длиной 275 км.

Он проинформировал, что решение об отказе от так называемой “северной” трассы прокладки газопровода, которая должна проходить через экономическую зону Германии, принято исключительно из технических и экологических соображений, поскольку она была со слишком многими зигзагами, следовательно, газопровод было бы сложнее строить.

Справка Finance.ua