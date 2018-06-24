Рынок труда в Украине готовится к летней сиесте

Май неожиданно сдал позиции по вакансиям: их опубликовали несколько меньше, чем ранее, сообщают в экспертно-аналитическом центре Международного кадрового портала HeadHunter Украина. Больше всего предложений по работе выдали работодатели из профессиональных сфер “Рабочий персонал”, “Медицина, фармацевтика” и “Домашний персонал”.

“А вот спад наблюдался в “Продажах”, рубриках “Информационные технологии, интернет, телеком”, “Маркетинг, реклама, PR» и «Производство», – рассказывает Екатерина Криворученко, руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала hh.ua.

Ситуация в регионах, по ее словам, стабильна. Только в столице и Днепропетровской области отметили незначительный спад количества вакансий по сравнению с предыдущим месяцем.

“Такая динамика может быть связана с тем, что штат сотрудников для сезонных работ уже набран, а большинство объектов сферы гостеприимства (отели, рестораны, базы отдыха и комплексы) уже начали свою работу”, – считает Криворученко.

Еще бы: отпускная кампания набирает обороты. 72% украинцев предпочитают отдыхать летом, показывает свежий опрос Международного кадрового портала hh.ua. Лишь 12% ходят в отпуск весной или осенью, всего 5% – зимой.

Европа прореживает все новые ряды украинских специалистов. Так, по данным Татьяны Никитович, директор HR-провайдера Smart Solutions, спросом пользуются украинские медики: некоторые рекрутеры регулярно ищут врачей на переезд в ЕС.

“По данным опроса EY (ведущая глобально интегрированная организация на рынке профессиональных услуг. – Ред.), трудности с удержанием и привлечением кадров испытывают 56% работодателей, а усиления конкуренции за таланты в ближайшие три года ожидают 70% опрошенных компаний”, – говорит Никитович.

Битва за умы еще только начинается. По словам Татьяны Никитович, есть работодатели, которые специально открывают офисы в Европе и перевозят туда наших сотрудников (IT-сферы). Офисы оборудуют в американском стиле, стараясь максимально напичкать их удобствами.

В связи с оттоком кадров за рубеж уже есть дефицит строителей, инженеров, агрономов, хороших продажников. Количество вакансий для них увеличивается. При этом рабочие могут претендовать на зарплату 6,5-9 тыс. грн., Сантехники и электрики могут зарабатывать и вовсе до 15-20 тыс. грн в месяц.