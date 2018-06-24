Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 87 0

Renault увеличит выпуск электромобилей

Renault увеличит выпуск электромобилей

Renault инвестирует 1 млн. евро на увеличение выпуска электромобилей. Об этом сообщил президент концерна Renault Карлос Гон.

На эти средства, в частности, будет модернизирован завод во Флинсе (примерно 40 км от Парижа), на котором выпускают электромобили Renault Zoe. После модернизации его мощность увеличится, по крайней мере, в 2 раза.

В свою очередь завод в Дуэ будет разрабатывать и производить новые электромобили на новейшей платформе японской компании Nissan. Какие именно — пока держится в секрете.

Renault также планирует часть средств вложить в модернизацию своего завода в Клеоне, где изготавливают электромоторы. Ожидается, что его производственная мощность после этого увеличится в 3 раза.

Кроме того, Renault обновит свой завод в Мобёже (город на севере Франции), на котором делают автокомпоненты для минивэна Kangoo, в том числе и для его электрической версии.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018