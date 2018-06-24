Renault увеличит выпуск электромобилей

Renault инвестирует 1 млн. евро на увеличение выпуска электромобилей. Об этом сообщил президент концерна Renault Карлос Гон.

На эти средства, в частности, будет модернизирован завод во Флинсе (примерно 40 км от Парижа), на котором выпускают электромобили Renault Zoe. После модернизации его мощность увеличится, по крайней мере, в 2 раза.

В свою очередь завод в Дуэ будет разрабатывать и производить новые электромобили на новейшей платформе японской компании Nissan. Какие именно — пока держится в секрете.

Renault также планирует часть средств вложить в модернизацию своего завода в Клеоне, где изготавливают электромоторы. Ожидается, что его производственная мощность после этого увеличится в 3 раза.

Кроме того, Renault обновит свой завод в Мобёже (город на севере Франции), на котором делают автокомпоненты для минивэна Kangoo, в том числе и для его электрической версии.