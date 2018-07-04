5 методов увеличения прибыли с / х компаний

Владельцы вкладывают деньги, чтобы получить пассивный доход. Прибыль, которая будет давать в перспективе больше, чем проценты в банке, ценные бумаги или недвижимость. Это идеальная картинка: ваш бизнес работает без вас и регулярно выплачивает вам оговоренную часть прибыли.

Насколько этот план сбывается? По данным государственной статистики Украины среди предприятий – сельхозпроизводителей в 2016-м году было 88,7% прибыльных предприятий от общего числа. Довольно неплохо. Но получает ли владелец желанную сумму прибыли? Из собственной практики могу сказать, что редко. Кроме того, есть такие, которые вообще не планируют финансовую часть своего бизнеса.

1. Владелец – это законодательная власть компании

Вы начали бизнес – вы принимаете решения и устанавливаете показатели успеха. Чтобы повышать прибыльность, нужно приложить усилия именно владельцу. Почти невозможно организовать процессы эффективно без участия на этапе организации процессов и регулярного контроля за ключевыми количественными показателями и финансовыми показателями бизнеса.

Ваш бизнес – это проекция ваших предпочтений, принципов, попыток и ценностей. Вы должны установить следующие правила:

• система бюджетирования и бюджетный цикл

• исполнители: распределение ролей и обязанностей

• контроль: как осуществляется, кто ответственен, регулярность

• выбор вариантов учетной политики

• основные принципы и правила работы с персоналом

• политика взаимодействия с поставщиками, клиентами и государством

• правила документооборота и доступа.

Делегируя установление правил тем, кто будет их выполнять, вы уже теряете влияние на процессы. Можно делегировать исполнение и оформление. Странно ожидать, что исполнитель поставит собственные приоритеты ниже, чем финансовый интерес владельца. Устанавливая правила, человек в первую очередь позаботится о себе и своей защищенности, своем финансовом интересе и комфорте.

2. Коммуникации – основа эффективной работы

Агробизнес зависим от многих направлений коммуникаций:

• Высокая зависимость от пайщиков. Людям нужно знать владельца, доверять ему, общаться.

• Важность контроля за использованием ресурсов (бесконтрольность и безнаказанность – уничтожают бизнес).

• Политика коммуникаций с персоналом.

• Общение с поставщиками, покупателями, контролирующими органами, и т.д.

Бывает, что бухгалтер отвечает на незаконные запросы налоговой, предоставляет копии документов, платит не предусмотренные законом авансы, а собственник или даже руководитель могут и не знать этого, не установив правила. И такие моменты выясняются при привлечении внешних консультантов или аудиторов.

3. Стратегическое планирование

Бизнес – цель «заработать деньги», «выжить или продержаться» – далеки от стратегического планирования. Представим школьную задачу о пути из точки А в точку Б. Вы в точке А с имеющимися ресурсами. Чтобы дойти до желаемого результата (точки Б), необходимо четко прописать все детали точки Б. Куда именно вы хотите добраться? Что это, где находится, как выглядит, как вы поймете, что добрались до места назначения? Для этого нужно

зафиксировать:

• Что конкретно хочет получить владелец

• Сколько

• За какой промежуток времени или на какую дату.

И когда вы понимаете куда идти, вы прописываете шаги и способы «Как дойти и А в Б?». Без этого шансы добраться до места назначения небольшие. Поэтому очень рекомендую визуализировать в отдельный внутренний документ стратегию бизнеса и пути ее достижения.

4. Законы надо знать, чтобы выполнять

Если стратегия существует, но о ней никто не знает, то кто же ее будет воплощать? Желательно, чтобы владелец хотя бы раз в год публично высказывал стратегические планы, результаты работы, отмечал людей за достижения и т.д. Исполнители должны основывать свои операционные решения в стратегических планах компании, чтобы достигать главной цели – прибыли. Когда нет понимания исполнителей, каждый достигает своих конкретных планов, или планов руководителя выше рангом.

5. Функции, подчиненность и конфиденциальность

Установление правил предоставляет четкие инструкции что делать, когда, кому отчитываться и т.д. могут помочь решить вопрос. Чем четче будут понимать работники свои обязанности, полномочия, уровень осведомленности, уровень самостоятельности в работе, тем больше шансов, что их работа будет эффективнее.

У каждого работника доступ к информации должен быть ровно настолько, чтобы его было достаточно для выполнения его функций и полномочий. Общераспространенная практика в иностранных компаниях передавать учет заработных плат внешним исполнителям. Это уменьшает риск утечки информации между работниками, улучшает атмосферу в компании, и обычно уменьшает риск штрафов по трудовому законодательству.

Трудно переоценить законодательную роль владельца. Он – основа, без него не было бы конкретного бизнеса. Но чтобы этот бизнес работал эффективно, и планы владельца были достигнуты, нужно сначала вложить не только деньги, но и собственные желания, энергию, и вовлечь в достижение результатов исполнителей.

Наталия Шевченко, финансовой директор ТОВ Оттен Консалтинг