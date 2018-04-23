Украина будет чеканить монеты для других стран

Монетный двор Украины планирует выйти на международный рынок – производить продукцию по заказу других государств, пишет “Сегодня”.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, поздравляя коллектив предприятия с 20-летним юбилеем, передает пресс-служба НБУ.

“Председатель Национального банка Украины Яков Смолий … заявил, что в планах предприятия – выход на международный рынок”, – отметили в НБУ.

Отметим, в течение 2017 года НБУ отправил для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук. Общая сумма номиналов превысила миллион гривен.