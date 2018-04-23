В Киеве два конвертцентра отмыли свыше 410 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры столицы в рамках проведения расследования по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины, а также общего с Генпрокуратурой расследования по ч.3 ст.212 ликвидировали два конвертационных центра, которые действовали в городе в течение 2016-2018 гг., — говорится в сообщении пресс-центра фискального ведомства.

В частности, по данным налоговиков, были установлены две организованные группы лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

«Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами были созданы по 8 подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения за предоставленные услуги, которая составляла от 10 до 12,5% от проконвертированной суммы», — рассказывается в релизе ГФС.

Как отмечают в ГФС, таким образом один из конвертцентров, который работал преимущественно с предприятиями из г. Киева, Киевской и Днепропетровской областей, в течение 2017-2018 гг. проконвертировал больше 200 млн грн; другой, который функционировал в течение 2016-2018 гг., успел «отмыть» более 210 млн грн.