В Польше хотят ввести налог на богатых

В Польше планируют ввести новый налог для богатого слоя общества – так называемую “дань солидарности”, средства от которого пойдут на поддержку детей-инвалидов.

Об этом во время посещения в воскресенье населенного пункта Веньгрово Мазовецкого воеводства рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

“Дань солидарности, о которой я уже упоминал, если ее кто-то и почувствует, то это будет 0,5% тех, кто больше зарабатывает”, – заявил Моравецкий.

Он добавил, что министр финансов в течение ближайших двух недель подготовит предложения о введении этого налога.

Из налога для богатых поляков планируется создать фонд поддержки для инвалидов. О планах введения этого налога Моравецкий сообщил в пятницу во время встречи в Сейме с протестующими – родителями детей-инвалидов, требующих повышения средств на их содержание.