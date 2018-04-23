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Европа поможет Украине улучшить энергоэффективность

Европа поможет Украине улучшить энергоэффективность

Украина, Международная финансовая корпорация, Европейский союз и Германия подписали в Вашингтоне договор о создании фонда для повышения энергоэффективности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается, что новое соглашение поможет Украине уменьшить энергетические потери в жилом секторе и сократить выбросы парниковых газов. Ресурсы нового фонда будут внесены в Фонд энергоэффективности. На начальном этапе Европейский союз и Германия предоставят 53 миллиона евро.

По словам министра финансов Александра Данилюка, новый проект станет ключевым инструментом достижения энергоэффективности в Украине. Глава финансового ведомства обратил внимание на то, что на сегодняшний день многие украинские семьи вынуждены использовать большое количество энергии для отопления, так как старые многоквартирные дома теряют до 50% тепла.

По материалам УБР
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