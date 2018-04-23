Роскомнадзор рассказал, почему заблокировал IP-адреса Google

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в РФ.

Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора в Facebook в воскресенье.

“Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России”, – пояснили в службе.

“В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли проблемы с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозит заблокировать Facebook.

Между тем Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, в отличие от, например, Google.