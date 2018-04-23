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Госбанк стал ближе к приватизации

Госбанк стал ближе к приватизации

“Укргазбанк” и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, предусматривающий предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Finclub.

В ходе встречи стороны обсудили, что МСБ является залогом экономического роста страны, например, в Западной Европе на МСБ приходится 99% всех предприятий, а благодаря их деятельности было создано около 85% новых рабочих мест.

“Мы сделали еще один шаг для подготовки Укргазбанка к приватизации и повышения его инвестиционной привлекательности”, – заявил присутствовавший при подписании договора министр финансов Александр Данилюк.

“Развитие малого и среднего бизнеса является ключевым для внедрения инноваций, создания рабочих мест и экономического роста в Украине. Я рад видеть, что Укргазбанк, который превратился в ведущий Экобанк в Украине, концентрируется также на проектах среднего и малого бизнеса”, – сказал он.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

По материалам Финансовый клуб
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