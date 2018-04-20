Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 119 0

Time назвал самых влиятельных людей мира

Time назвал самых влиятельных людей мира

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попали в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В категории “Лидеры” также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр Лондона Садик Хан, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.

В новом рейтинге нет президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в списке Time предыдущие четыре года.

Справка Finance.ua:

  • Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года.
  • Кроме того, журнал присуждает звание “Человек года”.
По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018