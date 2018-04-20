Time назвал самых влиятельных людей мира

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попали в ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В категории “Лидеры” также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр Лондона Садик Хан, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.

В новом рейтинге нет президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в списке Time предыдущие четыре года.

Справка Finance.ua:

Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года.