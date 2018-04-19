Польша и Украина разрабатывают Карпатскую стратегию

Концепция Карпатской макрорегиональной стратегии готова. Об этом заявил в среду, 18 апреля, в воеводстве Свиноусти министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский, передает “Польское радио”.

Он выразил также надежду, еще в этом году документ поступит в Европейский совет. “Карпатская стратегия пока формально не проработана. Однако у нас есть готовая концепция этой стратегии, есть план и начальное предложение текста этой стратегии, разработанной совместно с другими странами, в частности с партнерами из Украины… Мы хотим, чтобы все карпатские страны были уверены в том, что это хорошая идея. В этом году мы хотим официально отправить это предложение в Европейский совет, чтобы начать работу над стратегией”, – отметил польский министр.

По его словам, “такая стратегия позволяет развивать очень конкретную программу, а также экономические планы и изыскивать средства на реализацию этих планов в других местах”. Министр отметил, что Карпатская стратегия будет опираться на коммуникационную доступность, сохранение культурного наследия, экономику и увеличение конкуренции, а также сотрудничество, особенно между высшими учебными заведениями.