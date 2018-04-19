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Сорвалась крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов

Сорвалась крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов

Финансовая компания “Инвестор” отказалась приобретать за 670 миллионов гривен активы холдинга “Ритейл Групп”, который управляет продуктовыми сетями “Великой Кишени” и “Велмарт”. Компания не подписала документ о покупке, хотя ранее выиграла соответствующий аукцион.

Так 6 апреля состоялся аукцион, в ходе которого финкомпания “Инвестор” предложила рекордную сумму за данный лот. Однако в последующие дни победитель аукциона не подписал протокол и, таким образом, сделка сорвалась.

Сейчас статус аукциона: “торги не состоялись”. Отмечается, что 13 апреля были опубликованы решения об отмене результатов аукциона, на котором победитель предлагал 670 млн грн, а второй участник – 600 млн грн.

Финкомпания “Инвестор” была зарегистрирована в Киеве 3 марта 2018 года. Ее учредителем и руководителем является Алла Каплина. Уставной фонд составляет 1 тыс. грн.

Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: банка “Форум”, “Киевская Русь” и “Дельта Банка”.

В обеспечение по договорам банкам переданы, в частности, недвижимое имущество, а также – товары в обороте: продуктовая и промышленная группа.

Холдинг “Ритейл Групп” управляет продуктовыми сетями: 17 гипермаркетами “Велмарт” в 12 городах Украины и 1 в Молдове, 40 супермаркетами “Велика Кишеня” в 12 городах Украины. Также в управлении компании находится сеть супермаркетов Green Hills Market (Молдова). Председателем набсовета и владельцем “Ритейл групп” является Роман Лунин.

По материалам Финансовый клуб
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