Сорвалась крупнейшая сделка Фонда гарантирования вкладов

Финансовая компания “Инвестор” отказалась приобретать за 670 миллионов гривен активы холдинга “Ритейл Групп”, который управляет продуктовыми сетями “Великой Кишени” и “Велмарт”. Компания не подписала документ о покупке, хотя ранее выиграла соответствующий аукцион.

Так 6 апреля состоялся аукцион, в ходе которого финкомпания “Инвестор” предложила рекордную сумму за данный лот. Однако в последующие дни победитель аукциона не подписал протокол и, таким образом, сделка сорвалась.

Сейчас статус аукциона: “торги не состоялись”. Отмечается, что 13 апреля были опубликованы решения об отмене результатов аукциона, на котором победитель предлагал 670 млн грн, а второй участник – 600 млн грн.

Финкомпания “Инвестор” была зарегистрирована в Киеве 3 марта 2018 года. Ее учредителем и руководителем является Алла Каплина. Уставной фонд составляет 1 тыс. грн.

Одним лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул объединены активы трех банков: банка “Форум”, “Киевская Русь” и “Дельта Банка”.

В обеспечение по договорам банкам переданы, в частности, недвижимое имущество, а также – товары в обороте: продуктовая и промышленная группа.

Холдинг “Ритейл Групп” управляет продуктовыми сетями: 17 гипермаркетами “Велмарт” в 12 городах Украины и 1 в Молдове, 40 супермаркетами “Велика Кишеня” в 12 городах Украины. Также в управлении компании находится сеть супермаркетов Green Hills Market (Молдова). Председателем набсовета и владельцем “Ритейл групп” является Роман Лунин.