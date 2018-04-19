E&Y подсчитала стоимость украинской ГТС

Аудиторская компания Ernst & Young оценила стоимость основных средств компании “Укртрансгаз” в 327,921 млрд гривен.

Данную оценку 12 апреля утвердил основной акционер “Укртрансгаза” – НАК “Нафтогаз Украины”.

Читайте также: В Минфине рассказали, как решают вопрос повышения цен на газ по требованию МВФ

В указанную сумму входят активы “Укртрансгаза” стоимостью 12,3 млрд гривен, которые в данный момент находятся на временно неподконтрольной территории.

Напомним, в середине февраля Кабмин одобрил документ, определяющий сроки отделения от “Нафтогаза” функции транспортировки и хранения газа.

“Укртрансгаз”, 100% которого принадлежат НАК “Нафтогаз Украины”, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей вместимостью 31 млрд кубов.