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"Как акробаты": Минфин рассказал, как решает вопрос повышения цен на газ по требованию МВФ

"Как акробаты": Минфин рассказал, как решает вопрос повышения цен на газ по требованию МВФ

Министерство финансов Украины собирается достичь компромисса с Международным валютным фондом (МВФ) в вопросе повышения цены на газ для населения, чего в Фонде требуют для продолжения сотрудничества с Украиной.

Об этом рассказал заместитель главы Минфина Сергей Марченко, передает “Сегодня” со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение”, – объяснил замглавы Минфина.

Марченко отметил, что это может быть частичное повышение или пересмотр формулы тарифообразования.

“Мы в Минфине должны быть как акробаты: должны и получить от МВФ положительное решение о транше, и не расширять при этом несбалансированные расходы бюджета”, – заметил чиновник.

Марченко добавил, что Минфин планирует выходить на внешние рынки заимствований – в том числе для сглаживания пиков выплат Украины по госдолгу, – что дорого обойдется Украине без продолжения сотрудничества с МВФ.

Ранее сообщалось, что МВФ заявил, что Украина должна выполнить свои обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования.

Эксперты считают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.

По материалам Сегодня
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