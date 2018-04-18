Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 431 0

Отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня – Минсоцполитики

Отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня – Минсоцполитики

Отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская, пишет Сегодня.

По ее словам, только с 2013 по 2016 из страны выехало три миллиона экономически активных граждан.

По официальным данным, за рубежом сейчас работает около 5 млн наших соотечественников, по неофициальным, – до 8 млн.

Если тенденцию не изменить, дефицит кадров будет угрожать экономической безопасности Украины.

Эксперты признают, что такая валютная подпитка имеет большое значение для экономики страны и говорят, что регулятор не учитывает деньги, которые перевозят “в карманах” и на зарплатных карточках.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018