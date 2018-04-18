Отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня – Минсоцполитики

Отток трудоспособного населения из Украины достиг критического уровня. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская, пишет Сегодня.

По ее словам, только с 2013 по 2016 из страны выехало три миллиона экономически активных граждан.

По официальным данным, за рубежом сейчас работает около 5 млн наших соотечественников, по неофициальным, – до 8 млн.

Если тенденцию не изменить, дефицит кадров будет угрожать экономической безопасности Украины.

Эксперты признают, что такая валютная подпитка имеет большое значение для экономики страны и говорят, что регулятор не учитывает деньги, которые перевозят “в карманах” и на зарплатных карточках.