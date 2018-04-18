В Gmail могут появиться самоуничтожающиеся письма

Одной из самых интересных функций обновления может стать возможность отправлять письма с ограниченным сроком годности.

Самоуничтожающиеся письма работают в Gmail практически точно так же, как в сверхбезопасном почтовом сервисе ProtonMail. То есть сообщение через определённое время после получения уже нельзя прочитать.

В интерфейсе написания письма можно заметить кнопку с замком – она называется «конфиденциальный режим». В её описании говорится, что получатель не сможет переслать содержимое сообщения, скопировать его, загрузить или распечатать. Защиту от запечатления писем на скриншотах Google пока не придумала.

Срок годности письма пользователь устанавливает сам – это может быть неделя, месяц, несколько лет и так далее. У получателя можно запросить подтверждение личности с помощью специального пароля.

Если нажать на кнопку «Узнать подробности», то откроется справочный центр Google, но страница окажется не найдена. Это означает, что функция пока не готова к запуску.

В рамках теста получатель, использовавший актуальную версию Gmail, смог просмотреть конфиденциальное письмо по ссылке. Для этого ему пришлось повторно войти в свою учётную запись. Возможно, интеграция станет работать лучше, когда состоится официальный запуск новой версии сервиса.

Пока Google просто генерирует письмо со ссылкой. Скрытое за ней сообщение через некоторое время исчезает, чего нельзя сказать о самом письме, с помощью которого ссылка доходит до получателя. «Конфиденциальный» в данном случае не означает «защищённый сквозным шифрованием».

Новый дизайн Gmail должен стать доступен в ближайшие недели. Самоуничтожающиеся письма могут появиться в сервисе как одновременно с запуском, так и позже.