В Украине введут четыре новых праздника

Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о Дне Государственной фискальной службы, Дне пограничника, Дне профессиональных союзов и Дне работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства в среду.

В частности, в проектах указов предполагается, что День профессиональных союзов будет отмечаться во второе воскресенье октября, а День работника Государственной уголовно-исполнительной службы — 22 апреля.

Также предлагается учредить День Государственной фискальной службы 21 мая (вместо Дня сотрудников налоговой и таможенной службы, который праздновался 18 марта), а День пограничника перенести на 6 мая (ранее 28 мая).

Как сообщалось ранее, Порошенко подписал Указ “О праздновании 22-й годовщины Конституции Украины”. Кабинету Министров поручено разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию. Так, в День Конституции, 28 июня, запланировано возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции — гетьману Пилипу Орлику в Киеве, а в других населенных пунктах — к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям Украинского государства.