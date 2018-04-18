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Цена нефти Brent превысила 72 доллара за баррель

Цена нефти Brent превысила 72 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 18 апреля 2018 года, находится выше отметки 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 08:37 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,16 доллара за баррель. Это на 0,64% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цены на нефть демонстрируют рост на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов топлива в США.

По его данным, коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 1,047 млн баррелей при том, что рынок рассчитывал на рост запасов на сопоставимую величину. Теперь аналитики ожидают публикации данных Министерства энергетики США, которые могут содержать новые оценки добычи нефти в стране. Напомним, ранее сообщалось, что французская нефтегазовая группа Total SA подписала две нефтяные концессии на шельфе ОАЭ на 1,45 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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