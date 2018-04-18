Barclays может начать торговать криптовалютами - Bloomberg

Международный инвестиционный банк Barclays рассматривает возможность открытия подразделения по торговле криптовалютами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время банк проводит предварительную оценку уровня заинтересованности клиентов в таком предложении.

“Мы по­сто­ян­но сле­дим за раз­ви­ти­ем со­бы­тий в мире циф­ро­вых валют и про­дол­жа­ем вести диа­лог с на­ши­ми кли­ен­та­ми по по­во­ду их по­треб­но­стей и на­ме­ре­ний на этом рынке”, — отмечает пред­ста­ви­те­ль Barclays Эндрю Смит.

Кроме того, от­ме­ча­ет­ся, что Barclays также рас­смат­ри­ва­ет со­зда­ние крип­то­ва­лют­ных хедж-фон­дов по всему миру. Од­на­ко эта ин­фор­ма­ция также не по­лу­чи­ла офи­ци­аль­но­го под­твер­жде­ния.