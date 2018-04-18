Barclays может начать торговать криптовалютами - Bloomberg

Международный инвестиционный банк Barclays рассматривает возможность открытия подразделения по торговле криптовалютами.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в настоящее время банк проводит предварительную оценку уровня заинтересованности клиентов в таком предложении.
“Мы постоянно следим за развитием событий в мире цифровых валют и продолжаем вести диалог с нашими клиентами по поводу их потребностей и намерений на этом рынке”, — отмечает представитель Barclays Эндрю Смит.
Кроме того, отмечается, что Barclays также рассматривает создание криптовалютных хедж-фондов по всему миру. Однако эта информация также не получила официального подтверждения.