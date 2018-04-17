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25 апреля НБУ выпустит новую монету с Крымом (фото)

25 апреля НБУ выпустит новую монету с Крымом (фото)

25 апреля Нацбанк запустит в денежный оборот Украины памятную монету номиналом 5 гривен, под названием «Автономная республика Крым», говорится в телеграмме НБУ №50-0027/21249, которая оказалась в распоряжении UBR.ua.

Новая пятерка будет изготовлена по технологии биметаллических монет: внешний круг — медно-никелевый сплав, внутренне — нордик. Масса каждой составит 9,4 грамм, а диаметр — 28 мм.

Общий тираж монеты составит 45 тыс. штук. В документе НБУ подчеркивается, что она продолжит серию, посвященную областям и территориальному устройству нашей страны.

«В 2014 году Автономная республика Крым была коварно оккупирована Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией», — подчеркивается в телеграмме Нацбанка.

Фото самой монеты к документу не прилагается. Но есть описание: на реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента, по кругу размещены надписи — Автономная республика Крым (вверху) и УКРАИНА (внизу). Монета является средством платежа и должна приниматься банками и торгово-сервисными сетями Украины.

К слову, в РФ начали чеканить новые монеты и печатать банкноты с крымскими пейзажами и архитектурой раньше нашей страны. Захватчики старались почаще отображать данную тематику на своих деньгах сразу же после начала агрессии. Еще в 2014 г. Россия запустила в свой денежный оборот «крымские» монеты номиналом 10 рублей, в 2015 году — сотенные банкноты, а в октябре 2017-го — новые купюры номиналом 200 рублей. Украинские власти не сразу на это отреагировали, и лишь осенью прошлого года очнулись и ввели запрет для украинских банков и «Укрпочты» на прием всех денег РФ с изображением захваченных территорий.

Нацбанк Украины в последний раз возвращался к крымской теме в прошлом году, когда в ноябре чеканил монеты, посвященные 100-летию Курултаю крымскотатарского народа, до этого (12 мая 2016 года) он запускал в оборот монету памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

По материалам УБР
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