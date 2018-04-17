Суд снял арест с миллионов сына Януковича

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром. Об этом говорится в решениях суда от 14 февраля.

По версии следствия, счета компаний, которые были созданы для легализации средств, находятся в обанкротившемся “Всеукраинском банке развития”, который принадлежит Александру Януковичу. В материалах дела значатся 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего. В феврале суд принял решение отменить арест счетов 9 фирм, при этом согласно предыдущим судебным решениям, на счета данных компаний фигуранты дела перечислили в целом почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

В одном из решений об отмене ареста указано, что правами на арестованные счета сейчас владеет ООО “Аскор-Инвест”. Среди прочего было отмечено, что следствие до сих пор не объявило подозрения и даже не доказало, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности.

Согласно материалам следствия, в период с 01.01.2013 по 30.06.2014 должностные лица “Всеукраинского банка развития” с целью получения государственных средств незаконно кредитовали “Донецкую железную дорогу”, “Львовскую железную дорогу”, “Одесскую железную дорогу”, “Юго-Западную железную дорогу”, “Южную железную дорогу” и “Приднепровскую железную дорогу”. Общая сумма незаконных кредитов превышает 2,5 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что Александр Янукович подал в суд на Национальный банк Украины.