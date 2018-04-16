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Трамп назвал виновных в девальвации своих валют

Трамп назвал виновных в девальвации своих валют

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в девальвации своих валют. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Россия и Китай играют в игру “валютная девальвация”, поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Недопустимо!” – написал он.

Напомним, ранее министр финансов США Стив Мнучин сообщал, что Соединенные Штаты планируют ввести пошлины на китайский импорт общей стоимостью 60 млрд долларов, несмотря на угрозу ответных действий со стороны Китая. Кроме того, он отметил, что президент Трамп не намерен отступать и его не беспокоит возможная торговая война с Китаем.

После этого США обнародовали новые пошлины на импорт 1,3 тыс. наименований товаров из Китая, объем торговли которыми составляет 50 млрд долларов. В свою очередь, Китай решил ввести повышенные пошлины на 128 товаров из Соединенных Штатов в ответ на недавнее решение Вашингтона относительно пошлин на алюминий и сталь из Китая.

По материалам РБК-Украина
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