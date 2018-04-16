Когда зарплаты украинцев вырастут до 11 тыс. грн: прогноз

В 2018 году средняя зарплата будет колебаться от 7440 грн (оценка НБУ) до 8800 грн (МЭРТ). Следует отметить, что речь идет именно о средней зарплате в год. То есть в декабре, как и ожидает правительство, с учетом предновогодних выплат средняя зарплата действительно может подняться до 10 тыс., однако средняя годовая зарплата, скорее всего, будет ниже 9 тыс. грн.

Об этом говорится в материале “Обозревателя”. По сравнению с прошлым годом рост может составить около 12%. В 2019 году украинцы по разным оценкам будут зарабатывать в среднем от 8160 до 10400 грн, а в 2020-м – от 8918 до 11850 грн. Часть зарплат “съест” инфляция, однако она, согласно прогнозам, с каждым годом будет замедляться.

Если в этом году цены могут вырасти на 7% -13,4%, то уже через два года – всего на 6% – 7,9%. Отметим, за 2017-й экономика Украины выросла на 2,5%. Во Всемирном банке такую ​​динамику назвали “плохой новостью”, с тем, что ВВП растет недостаточно быстро, согласны и в правительстве. Правда, и МВФ, и власть прогнозирует ускорение динамики роста. Так, согласно консенсус-прогнозу МЭРТ, в следующем году рост составит уже более 3%. Самый позитивный прогноз по росту ВВП опубликовал НБУ. По их оценкам, следующие два года ВВП будет расти по 4%.

Кстати, в результате военной агрессии со стороны России, по оценкам научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Андерса Аслунда, Украина потеряла $100 млрд. Эта сумма сравнима с 100% ВВП страны.