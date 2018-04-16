В Минюсте хотят ввести имущественную ответственность правоохранителей за ущерб при обысках

Министерство юстиции Украины хочет ввести имущественную ответственность правоохранителей за нанесение ущерба предприятию при осуществлении обысков.

Об этом на встрече с Европейской бизнес ассоциацией сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

“Какие сигналы мы получаем от бизнеса… Что есть группы соответствующих следователей и прокуроров, которые работают в различных правоохранительных органах, которые очень часто появляются системно именно в такого рода сомнительных обысках. Я знаю, что бизнес-сообщество формирует свой реестр, но мы, как правительство, должны дать инструмент регулирования такого рода вещей… Я думаю, что в ближайшие недели будет представлен на комиссии проект закона, где мы прописываем четкую ответственность конкретных персон”, – заявил он. По его словам, такая ответственность будет состоять из нескольких частей.

“Это будет имущественная ответственность, то есть следователь непосредственно за счет своего имущества будет нести ответственность”, – сказал Петренко.

Если у следователя нет имущества, то к нему будет применяться дисциплинарная и уголовная ответственность. “Пока не будет ответственности, в том числе и имущественной ответственности, конкретного правоохранителя, конкретного руководителя того или иного подразделения, следователя за нанесение ущерба непосредственно предприятию, до конца эти новации полноценно работать не будут”, – высказал мнение министр. Глава Минюста также сообщил, что правительство намерено внести такой законопроект на рассмотрение парламента еще на текущей сессии.