Луценко взял на себя часть полномочий Холодницкого

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что на время отпуска главы САП Назара Холодницкого его обязанности выполняют заместитель и председатель ГПУ.

«САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук – УП), но здесь есть одна очень специфическая ситуация…», – сказал он.

По его словам, заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

Также он отметил, что в отсутствие Холодницкого он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.

В то же время, отметил председатель ГПУ, есть часть полномочий Холодницкого, которые не может выполнять даже генпрокурор.