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США помогут сделать порты Украины более безопасными - АМПУ

США помогут сделать порты Украины более безопасными - АМПУ

Делегации представителей Международной Программы по безопасности портов Береговой охраны США и Посольства США в Украине посетили Одессу с целью подготовки к наблюдательному визиту в мае.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

“На прошлой неделе состоялся визит делегации представителей Международной Программы по безопасности портов Береговой охраны США и Посольства США в Украине в порты Одесского региона. Целью визита была подготовка к наблюдательному визиту делегации, запланированному на май этого года и посвященному вопросам практической реализации требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) в морских портах и ​​портовых средствах”, – говорится в сообщении.

В рамках своего визита делегация посетила морские порты «Одесса» и «Южный», а также расположенные в них портовые объекты. Участники делегации совместно с руководством администраций и служб морской безопасности портов «Одесса» и «Южный», представителями центрального аппарата АМПУ и портовых операторов, а также специалистами, ответственными непосредственно за вопросы морской безопасности и охраны, обсудили актуальные вопросы выполнения требований Кодекса ОСПС.

Представители Международной программы по безопасности портов Береговой охраны США отметили значительный успех Украины во внедрении Кодекса ОСПС, который является ключевым показателем эффективных мер безопасности портов. Как следствие, в настоящее время суда, прибывающие в США из украинских портов, с меньшей вероятностью попадают под действия государственного контроля порта, что уже имеет положительное влияние с точки зрения уменьшения времени потенциальных задержек и способствует торговле между странами.

По материалам УКРИНФОРМ
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