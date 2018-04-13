Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 197 0

Депутаты задумались о развитии лизинга в Украине

Депутаты задумались о развитии лизинга в Украине

Депутаты собираются принять закон “О финансовом лизинге” и внести изменения в закон об Экспортно-кредитном агентстве.

Об этом заявил первый замглавы, и.о. главы комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

По его словам, во многих странах есть положительный опыт развития лизинга,и пригласил всех участников этого рынка принять участие в разработке изменений в законе об ЭКА.

Руслан Демчак, член финансового комитета подчеркнул, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №6395 “О финансовом лизинге” защищает права как лизингодателей, так и лизингополучателей.

Новациями законопроекта являются – четко определенный механизм сублизинга, внедрение механизма лизинговых посредников, а также предусмотрено право лизингодателя отказаться от договора и потребовать вернуть предмет лизинга, если лизингополучатель нарушает законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

Руслан Демчак также предложил подать в Раду законопроект, регулирующий налоговые вопросы, которые сейчас возникают у лизинговых компаний.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018