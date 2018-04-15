Названы самые зависимые от туризма страны: на каком месте Украина

Названы страны, которые наиболее и наименее зависимы от туризма как сектора национальной экономики.

Эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) признали Мальдивы страной, наиболее зависимой от туризма. Здесь доля этой отрасли в ВВП по итогам 2017 года составила 39,6%.

В целом, экономика именно экзотических островных направлений больше всего зависит от туризма. Так, вклад путешественников в ВВП Сейшельских островов – 26,4%, Багамских островов -19%, Сент-Люсии – 15%.

В европейском регионе в наибольшей степени зависит от туризма Мальта (14,2% ВВП), Черногория (11%) и Хорватия (10,9%).

В ТОП-10 стран, наименее зависимых от путешественников, вошли, в числе прочих, Конго, Папуа Новая Гвинея, Узбекистан и Молдова.

Украина заняла 13 место в этом рейтинге с показателем вклада туризма в ВВП в 2017 году в 1,54%.

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Отметим, что в Украину стало прибывать все больше иностранных туристов. Об этом сообщили в Минэкономразвития. Так, в 2017 году Украину посетило на 6% больше туристов, чем в 2016 году – 14,4 млн человек.

В 2017 году больше всего иностранцев приехало в нашу страну из Молдовы, Беларуси, России, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии, а также из Турции, Израиля и Германии.