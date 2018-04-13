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Украина договорилась о безвизе с еще двумя странами

Украина договорилась о безвизе с еще двумя странами

Украинское дипломатическое ведомство достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки – Уругваем и Перу.

Об этом заявил в комментарии “Европейской правде” директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Дипломат начал турне по странам Латинской Америки. Во время встреч в Монтевидео (Уругвай) была достигнута договоренность о подписании соглашения о безвизовом режиме между Уругваем и Украиной.

Формально данный документ еще не подписан, но договоренность к нему согласована с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, отметил Погорельцев.

“После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз”, – пояснил он.

Сергей Погорельцев также сообщил, что в ближайшее время будет формализована договоренность о соглашении по безвизу с Перу.

По словам дипломата, этот документ расширит перечень категорий граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Перу.

Сейчас эта страна в одностороннем порядке разрешает безвизовый въезд украинцам, путешествующим с целью туризма, но не имеет такого разрешения для других категорий, в частности бизнес-путешественников.

Как сообщал 11 апреля глава МИД Павел Климкин, Украина в ближайшее время подпишет соглашение о безвизовом режиме с Македонией.

По материалам Економічна Правда
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