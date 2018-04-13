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Ученые заявили о рекордном ослаблении Гольфстрима

Ученые заявили о рекордном ослаблении Гольфстрима

Ученые заявили о том, что глобальное потепление негативно влияет на атлантическое течение Гольфстрим, которое приносит южное тепло в Северную Америку и Европу. По сведениям исследователей, оно оказалось рекордно слабым за всю историю наблюдений, а в будущем может и вовсе исчезнуть, сообщает Naked science.

По данным ученых, вся система атлантических течений оказалась на 15% слабее, чем в середине ХХ века. Это значительное падение, уменьшившее объемы переносимой воды на три миллиона кубометров в год — что соответствует стоку 15 таких рек, как Амазонка. Ученые отмечают, что скорость Гольфстрима уменьшалась все последние 150 лет, а сегодня достигла более чем полуторатысячелетнего минимума.

В норме эти токи доставляют тепло на север из экваториальных широт, а остывшая холодная вода возвращается с глубинными течениями. Их ослабление может быть связано и с аномальными летними “волнами” жары, которые наблюдаются в последние годы, и с таянием ледников Арктики и Гренландии, развивающимся пугающими темпами.

Как заявили исследователи, “это то, что теоретические модели предсказывали уже давно, хотя до сих пор мы не были уверены в реальности происходящего”.

По материалам Зеркало Недели
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